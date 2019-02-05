2019-02-05T10:01:37+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара задержали рейс из Уфы

Всему причиной стал густой туман
Татьяна СМИРНОВА
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В аэропорту Краснодара задержали рейс из УфыВ аэропорту Краснодара задержали рейс из УфыФото: Алексей БУЛАТОВ
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5 февраля из-за плохой видимости в работу Международного аэропорта краевой столицы пришлось ввести некоторые изменения.

- По данным на восемь часов утра, из-за густого тумана задержан один рейс из Уфы на прилёт в Краснодар. Он совершил посадку в запасном аэродроме в Сочи, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе аэропорта.

С пассажирами задержанном рейса работают представители авиакомпаний.

К сожалению, в Краснодаре густые туманы часто становятся причиной задержки авиарейсов. Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 30 января в краевой столице задержали несколько перелетов. Согласно данным онлайн-табло аэропрта Пашковского, не вылетели рейсы в Москву и Ташкент. Утренние перелеты в Шереметьево и столицу Узбекистана задержали до полудня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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