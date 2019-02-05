На Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницы
В Кавказском районе осудят 21-летнего местного жителя станицы Темижбекской за ограбление родственницы.
- В отделение полиции обратилась женщина. Она рассказала правоохранителям о том, что заметила пропажу банковской карты, пошла в банк и узнала, что с ее счета исчезло 45 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские провели проверку и выяснили круг лиц, вхожий в дом пострадавшей. В результате они задержали 21-летнего родственника заявительницы.
В отделении полиции молодой человек признался в совершении преступления. Он рассказал, что знал пин-код от банковской карты, поэтому снять с неё 45-тысяч для него не было проблемой.
Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.
По данному факту в отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU