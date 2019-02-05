2019-02-05T10:21:28+03:00
Происшествия

На Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницы

Он снял с карты пострадавшей 45 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
На Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницыНа Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Кавказском районе осудят 21-летнего местного жителя станицы Темижбекской за ограбление родственницы.

- В отделение полиции обратилась женщина. Она рассказала правоохранителям о том, что заметила пропажу банковской карты, пошла в банк и узнала, что с ее счета исчезло 45 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские провели проверку и выяснили круг лиц, вхожий в дом пострадавшей. В результате они задержали 21-летнего родственника заявительницы.

В отделении полиции молодой человек признался в совершении преступления. Он рассказал, что знал пин-код от банковской карты, поэтому снять с неё 45-тысяч для него не было проблемой.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

По данному факту в отношении 21-летнего парня возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки
В Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птиц
ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я — профессионал»
На Кубани планируют создать 24 субъекта агробизнеса
В аэропорту Краснодара задержали рейс из Уфы
В Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчины
На Кубани осудили военного за неявку на службу без уважительных причин
Супругу «краснодарского каннибала» признали виновной
Пост генменеджера краснодарского «Динамо» покинула Любовь Соколова
За проверкой избиения подростков в ТРЦ следит детский омбудсмен
В 43 районах Кубани работают «Центры компетенций»
На Кубани нет эпидемии гриппа
Краснодарская агломерация готовит проекты к инвестфоруму в Сочи
В Краснодаре пройдет форум по развитию городов
На главу Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело
В Краснодаре сносят незаконные заборы
В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц
В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоров
В Сочи разыскивается 52-летний турист из Волгограда
В Анапе открыли универсальный спорткомплекс