На Кубани планируют создать 24 субъекта агробизнеса

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-05T10:42:28+03:00

Об этом сообщает администрация региона

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Кубань и Минсельхоз РФ подписали соглашение о реализации проекта по развитию сельхозкооперации. Он направлен на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооператив, а также на улучшение сельской жизни.

В документе прописаны показатели, которых Кубань должна достигнуть к 2024 году.

Согласно проекту, в малый и средний бизнес необходимо вовлечь около 1,4 тысяч человек. К концу текущего года на территории края нужно создать 24 субъекта агробизнеса.

Фермерские хозяйства получат грантовую поддержку, сельхозкооперативы - субсидии, которые компенсируют затраты на реализацию сельскохозяйственной продукции и приобретение животных, техники. Данные господдержки помогут быстрее достичь цели.

- Из краевого бюджета на программы в 2019 году будет выделено 124,4 млн рублей, - об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU