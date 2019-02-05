2019-02-05T11:15:16+03:00
Происшествия

В Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птиц

Для человека болезнь не опасна, но при контакте с пернатыми могут появиться симптомы гриппа
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птицВ Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птицФото: Андрей АБРАМОВ
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В Сочи на территории личного подсобного хозяйства зафиксировали вспышку птичьей болезни Ньюкасла.

- С трупов домашней птицы взяли материал и отправили его на исследование. В результате специалисты выявили вирус псевдочумы пернатых, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кубани и Республике Адыгея. - Поводом для поведения исследования послужила внезапная гибель 30 птиц.

Азиатская чума, или болезнь Ньюкасла, или псевдочума пернатых - это вирус, характеризующийся пневмонией, энцефалитом, точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Стоит отметить, что для человека данная болезнь не опасна. Однако при контакте с больными птицами могут проявиться симптомы гриппа.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на территории аула введён карантин. Оборот животных и продуктов животноводства, кормов, добавок ограничен. Специалисты решают вопрос о нераспространении болезни и ее локализации.

Угрожаемой зоной определили территорию Льготхского сельского округа Сочи, в том числе населённые пункты: Калеж, Лыготх, Мамедова Щель, Наджико, Хаджико.

1 февраля провели вакцинацию 20 000 птиц. Всего на территории очага инфекции находится 35 тысяч пернатых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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