В Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птиц
В Сочи на территории личного подсобного хозяйства зафиксировали вспышку птичьей болезни Ньюкасла.
- С трупов домашней птицы взяли материал и отправили его на исследование. В результате специалисты выявили вирус псевдочумы пернатых, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кубани и Республике Адыгея. - Поводом для поведения исследования послужила внезапная гибель 30 птиц.
Азиатская чума, или болезнь Ньюкасла, или псевдочума пернатых - это вирус, характеризующийся пневмонией, энцефалитом, точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Стоит отметить, что для человека данная болезнь не опасна. Однако при контакте с больными птицами могут проявиться симптомы гриппа.
В ведомстве отметили, что в настоящее время на территории аула введён карантин. Оборот животных и продуктов животноводства, кормов, добавок ограничен. Специалисты решают вопрос о нераспространении болезни и ее локализации.
Угрожаемой зоной определили территорию Льготхского сельского округа Сочи, в том числе населённые пункты: Калеж, Лыготх, Мамедова Щель, Наджико, Хаджико.
1 февраля провели вакцинацию 20 000 птиц. Всего на территории очага инфекции находится 35 тысяч пернатых.
ИСТОЧНИК KP.RU