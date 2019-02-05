В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки
В текущем году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажных дома.
Об этом на совещании с мэром краевой столицы сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.
Капитальный ремонт зданий проведут в рамках региональной программы. На старых многоэтажках заменят кровлю, лифты, инженерные коммуникации, реконструируют фасады, подвалы, фундаменты.
- У нас в городе много многоквартирных домов - около 8 тысяч, 70% из них нуждаются в ремонте, - сообщил глава Краснодара.
Евгений Первышов распорядился о формировании группы, которая будет следить за процессом работы на всех объектах.
- В 2019 году планируется реконструировать 382 дома: в 119 заменить лифты, в 134 - кровлю, в 64 - привести в порядок фасады, - цитирует слова детектора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого администрация города.
ИСТОЧНИК KP.RU