2019-02-05T11:31:49+03:00
Общество

В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки

Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый
Татьяна СМИРНОВА
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В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажкиВ 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В текущем году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажных дома.

Об этом на совещании с мэром краевой столицы сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Капитальный ремонт зданий проведут в рамках региональной программы. На старых многоэтажках заменят кровлю, лифты, инженерные коммуникации, реконструируют фасады, подвалы, фундаменты.

- У нас в городе много многоквартирных домов - около 8 тысяч, 70% из них нуждаются в ремонте, - сообщил глава Краснодара.

Евгений Первышов распорядился о формировании группы, которая будет следить за процессом работы на всех объектах.

- В 2019 году планируется реконструировать 382 дома: в 119 заменить лифты, в 134 - кровлю, в 64 - привести в порядок фасады, - цитирует слова детектора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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