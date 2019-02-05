СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-05T12:05:37+03:00

На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Кавказском районе задержали подозреваемого в обороте наркотиков.

- Полицейские заметили парня в возрасте 20 лет в лесополосе. Он вёл себя подозрительно. Когда парень заметил правоохранителей, то резко сменил маршрут и попытался скрыться. Молодого человека задержали и изъяли банковскую карту и мобильный телефон, в котором полицейские нашли переписку по факту осуществления закладок, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Парень оказался жителем Иркутской области. На его съемной жильё правоохранители нашли электронные весы, семь мотков изоленты, более 70 фасовочных пакетиков и один сверток изоленты с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем они обнаружили и тайниковые закладки, где лежали 14 свертков с аналогичным веществом.

Порошок оказался наркотиком, а именно производным N-метилэфедрона, общей массой более 12 граммов (это показала экспертиза).

По данному факту в отношении ззадержанного возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU