2019-02-05T12:25:22+03:00
Происшествия

Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик

У него изъяли 100 гр марихуаны
Татьяна СМИРНОВА
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Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотикЖитель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотикФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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38-летнего жителя Отрадненского района подозревают в незаконном хранении наркотиков.

- Во время досмотра под одеждой у мужчины нашли пакетик, в котором лежало растительное вещество коричневого цвета. Содержимое свертка изъяли и отправили на экспертизу. Она показала, что растительное вещество - наркотик, а именно марихуана, общей массой около 100 граммов, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали. В отделении полиции он признался, что случайно наткнулся на дикорастущую коноплю, оборвал ее и сделал наркотик для личного употребления.

По данному факту в отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Следствие продолжается.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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