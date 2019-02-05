СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-05T12:50:15+03:00

В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек

Они выявили 60 предопухолевых заболеваний и 30 подозрений на злокачественные образования

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В честь Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) в онкологических диспансерах провели Дни открытых дверей. Желающие без предварительной записи и направлений могли проконсультироваться у врачей онкодерматологов, маммологов, ЛОР-онкологов, онкопроктологов, онкоурологов и специалистов-УЗИ.

- В период акции врачи осмотрели1132 человека. В результате они выявили 60 предопухолевых заболеваний и 30 подозрений на злокачественные образования. Этих людей отправили на диагностику, чтобы уточнить диагнозы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также скоро на Кубани пройдёт еще одна акция «Недели мужского и женского здоровья».

В период с 18 по 22 февраля врачи проверят кожу мужчин, лимфоузлы, состояние слизистых оболочек. Минздрав рекомендует проверится всем, кому за 50.

С 25 февраля по 1 марта черед женщин. В эти дни специалисты будут проверять кожу, обследовать щитовидную железу, слизистую оболочек, лимфоузлы и молочные железы.

ИСТОЧНИК KP.RU