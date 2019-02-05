2019-02-05T12:50:15+03:00
Общество

В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек

Они выявили 60 предопухолевых заболеваний и 30 подозрений на злокачественные образования
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человекВ День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Изменить размер текста:

В честь Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) в онкологических диспансерах провели Дни открытых дверей. Желающие без предварительной записи и направлений могли проконсультироваться у врачей онкодерматологов, маммологов, ЛОР-онкологов, онкопроктологов, онкоурологов и специалистов-УЗИ.

- В период акции врачи осмотрели1132 человека. В результате они выявили 60 предопухолевых заболеваний и 30 подозрений на злокачественные образования. Этих людей отправили на диагностику, чтобы уточнить диагнозы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также скоро на Кубани пройдёт еще одна акция «Недели мужского и женского здоровья».

В период с 18 по 22 февраля врачи проверят кожу мужчин, лимфоузлы, состояние слизистых оболочек. Минздрав рекомендует проверится всем, кому за 50.

С 25 февраля по 1 марта черед женщин. В эти дни специалисты будут проверять кожу, обследовать щитовидную железу, слизистую оболочек, лимфоузлы и молочные железы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки
В Сочи зафиксировали вспышку псевдочумы птиц
ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я — профессионал»
На Кубани планируют создать 24 субъекта агробизнеса
На Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницы
В аэропорту Краснодара задержали рейс из Уфы
В Краснодаре хирурги удалили патологию в стопе у мужчины
На Кубани осудили военного за неявку на службу без уважительных причин
Супругу «краснодарского каннибала» признали виновной
Пост генменеджера краснодарского «Динамо» покинула Любовь Соколова
За проверкой избиения подростков в ТРЦ следит детский омбудсмен
В 43 районах Кубани работают «Центры компетенций»
На Кубани нет эпидемии гриппа
Краснодарская агломерация готовит проекты к инвестфоруму в Сочи
В Краснодаре пройдет форум по развитию городов
На главу Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело
В Краснодаре сносят незаконные заборы
В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц
В Сочи пройдет Турнир пяти наций среди юниоров
В Сочи разыскивается 52-летний турист из Волгограда
В Анапе открыли универсальный спорткомплекс