В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
В честь Всемирного дня борьбы против рака (4 февраля) в онкологических диспансерах провели Дни открытых дверей. Желающие без предварительной записи и направлений могли проконсультироваться у врачей онкодерматологов, маммологов, ЛОР-онкологов, онкопроктологов, онкоурологов и специалистов-УЗИ.
- В период акции врачи осмотрели1132 человека. В результате они выявили 60 предопухолевых заболеваний и 30 подозрений на злокачественные образования. Этих людей отправили на диагностику, чтобы уточнить диагнозы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края.
Также скоро на Кубани пройдёт еще одна акция «Недели мужского и женского здоровья».
В период с 18 по 22 февраля врачи проверят кожу мужчин, лимфоузлы, состояние слизистых оболочек. Минздрав рекомендует проверится всем, кому за 50.
С 25 февраля по 1 марта черед женщин. В эти дни специалисты будут проверять кожу, обследовать щитовидную железу, слизистую оболочек, лимфоузлы и молочные железы.
ИСТОЧНИК KP.RU