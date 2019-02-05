Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-05T13:05:42+03:00

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В Краснодарском крае завершено расследование в отношении в отношении сотрудника Новороссийской таможни за получение взяток. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица).

Было установлено, что с 2016 по начало 2018 года мужчина получил от двух фирм 721 тысячу рублей. Деньги, которые ему переводили ему на банковскую карату, он брал за то, что не реагировал на нарушения таможенного законодательства и не инициировал таможенный контроль в отношении товаров, ввозимых организациями.

В этот же период времени по договоренности с представителем еще одной организации, он получил 71 тысячу рублей за оказание содействия в регистрации обращений о подтверждении вывоза товаров, а также в принятии сотрудниками Новороссийской таможни решений о подтверждении получения грузов для дальнейшего предоставления в налоговые органы документов, обосновывающих возмещение налогов на добавленную стоимость.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU