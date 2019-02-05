В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-05T13:18:20+03:00

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В Анапе в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже строительного оборудования. Предметов было украдено на 1 миллион 200 тысяч рублей.

Правоохранители выехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев. Им удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с похищенным, а также их личности.

Одного из подозреваемых, 43-летнего работника строительного объекта, полицейские задержали недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции выяснили, что ограбление объекта он совершил с тремя своими коллегами.

Было установлено, что ночью злоумышленники подъехали на машине к своей работе, проникли на строительную площадку, похитили две автоматические установки для механизированной штукатурки стен и скрылись.

Всех подозреваемых задержали. Оборудование изъяли и передали законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU