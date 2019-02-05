2019-02-05T13:18:20+03:00
Происшествия

В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования

Общая сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудованияВ Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудованияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Анапе в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже строительного оборудования. Предметов было украдено на 1 миллион 200 тысяч рублей.

Правоохранители выехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев. Им удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с похищенным, а также их личности.

Одного из подозреваемых, 43-летнего работника строительного объекта, полицейские задержали недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции выяснили, что ограбление объекта он совершил с тремя своими коллегами.

Было установлено, что ночью злоумышленники подъехали на машине к своей работе, проникли на строительную площадку, похитили две автоматические установки для механизированной штукатурки стен и скрылись.

Всех подозреваемых задержали. Оборудование изъяли и передали законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio
Эксперты ожидают рост цен на недвижимость на 15-20% после 1 июля 2019 года
Гандбольный тренер Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем
На Кубани увеличилось производство устриц и мидий
Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов
В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров
Чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи
В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы
Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием
В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом
На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ
Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудницу с ножом
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки