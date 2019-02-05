В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования
В Анапе в дежурную часть полиции поступило сообщение о пропаже строительного оборудования. Предметов было украдено на 1 миллион 200 тысяч рублей.
Правоохранители выехали на место происшествия, опросили возможных очевидцев. Им удалось установить автомобиль, на котором злоумышленники скрылись с похищенным, а также их личности.
Одного из подозреваемых, 43-летнего работника строительного объекта, полицейские задержали недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции выяснили, что ограбление объекта он совершил с тремя своими коллегами.
Было установлено, что ночью злоумышленники подъехали на машине к своей работе, проникли на строительную площадку, похитили две автоматические установки для механизированной штукатурки стен и скрылись.
Всех подозреваемых задержали. Оборудование изъяли и передали законному владельцу.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU