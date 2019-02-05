2019-02-05T15:29:13+03:00
Происшествия

В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудницу с ножом

Происшествие случилось 5 февраля
Александра ПОДУШКО
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В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудника с ножомВ Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудника с ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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Днем во вторник, 5 февраля, в сети появилась информация о попытке ограбления отделения Сбербанка в центре Сочи на улице Горького, 36.

Но правоохранители сообщили другую информацию. Мужчина, стоявший в очереди в помещении финансового учреждения, вступил в конфликт с клиентами. Ему сделали замечание, после чего злоумышленник набросился на девушку - сотрудницу банка с ножом.

- Посетители побежали за помощью к находившемуся неподалеку полицейскому патрулю. Правоохранители немедленно вмешались и задержали нападавшего, который оказал сопротивление, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Юго-Западного банка ПАО Сбербанк подтвердили факт нападения:

- Пострадала сотрудница банка. По информации медицинских работников, угрозы ее жизни в настоящее время нет. Преступник задержан. Служба безопасности банка активно взаимодействует с органами внутренних дел в проведении оперативно-следственных мероприятий.

В интересах следствия подробности не раскрываются. Но известно, что личность нарушителя установлена. По предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Кубани молодого парня осудят за ограбление родственницы. Он снял с карты пострадавшей 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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