Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
Исторические мультимедийные парки «Россия – Моя история» заняли четвертую позицию, войдя в пятерку лидеров. Медиарейтинг российских музеев был составлен по итогам прошлого года.
- Исторические парки, включая краснодарский, обошли Русский музей, Музей Победы, Музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, Исаакиевский собор и Музей-заповедник «Царицыно, - рассказали в министерстве культуры региона.
Проект «Россия – моя история» был создан по инициативе президента. Здесь для посетителей представлена вся история государства с древнейших времен до наших дней.
- В Краснодаре парк открыли 4 ноября 2018 года. В этом музее имеется региональный контент - исторические панорамы, интересные факты о выдающихся жителях Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU