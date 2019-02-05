Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-05T13:57:32+03:00

В Краснодаре парк открылся 4 ноября прошлого года

Изменить размер текста: A A

Исторические мультимедийные парки «Россия – Моя история» заняли четвертую позицию, войдя в пятерку лидеров. Медиарейтинг российских музеев был составлен по итогам прошлого года.

- Исторические парки, включая краснодарский, обошли Русский музей, Музей Победы, Музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, Исаакиевский собор и Музей-заповедник «Царицыно, - рассказали в министерстве культуры региона.

Проект «Россия – моя история» был создан по инициативе президента. Здесь для посетителей представлена вся история государства с древнейших времен до наших дней.

- В Краснодаре парк открыли 4 ноября 2018 года. В этом музее имеется региональный контент - исторические панорамы, интересные факты о выдающихся жителях Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU