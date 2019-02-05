2019-02-05T14:11:41+03:00
Происшествия

На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ

Девушку-водителя с травмами госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по краюФото: отдел пропаганды УГИБДД РФ по краю
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В Краснодарском крае в Новокубанском районе 4 февраля около 14:00 в районе 144-километра автодороги «М29-Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 22-летняя девушка находилась за рулем автомобиля марки Hyundai Solaris. Она двигалась на высокой скорости, не справилась с управлением, съехала с дороги, врезалась в электроопору и автомобиль ГАЗ, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водителя иномарки с травмами госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Тимашевском районе 1 февраля случилась авария со смертельным исходом. 35-летний водитель находился рулем автомобиля марки Huyndai. Он наехал на 42-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении по проезжей части, хотя имелась обочина. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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