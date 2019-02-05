2019-02-05T14:27:00+03:00
Происшествия

В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом

Проводится доследственная проверка
Александра ПОДУШКО
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В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газомВ Лабинском районе отец и сын отравились угарным газомФото: Александр ГЛУЗ
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На Кубани 5 февраля сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Свердлова города Лабинска обнаружены тела двух мужчин. По данному факту межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

Правоохранители выяснили, что погибшими явялются 75-летний местный житель и его 50-летний сын, они проживали совместно в одном доме.

Утром 5 февраля в полицию обратились соседи мужчин, они рассказали о специфическом запахе. На место выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем, а также специалисты газовой службы. Они установили, что жилище отапливалось при помощи газовой форсунки.

По предварительным данным, местные жители погибли от отравления угарным газом.

- Сейчас следователь продолжает осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося, назначено производство судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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