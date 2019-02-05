На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-05T16:39:31+03:00

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На Кубани в связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в России проверят многоэтажки с газовым оборудованием. Это мероприятие организовала Государственная жилищная инспекция края.

- Проверки стартуют уже на этой неделе. Вице-премьер Виталий Мутко дал распоряжение Минстрою России организовать инспектирование безопасности использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, а также техобслуживания дымовых и вентиляционных каналов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

На Кубани более 18 тысяч газифицированных многоэтажек. Инспекторы проверят их до 29 марта. Информация о результатах проведенных мероприятий, в том числе о выявленных нарушениях, будет представлена в Минстрой России.

ИСТОЧНИК KP.RU