СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-05T14:56:24+03:00

Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Несколько лет назад злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу ноутбука у другой женщины

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В дежурную часть отделения полиции обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что после расставания со своим сожителем обнаружила, что из ее квартиры пропали драгоценности: серьги, кулон, кольца.

Правоохранители задержали 26-летнего мужчину. Он признался, что предложил девушке съездить в Домбай, но на поездку денег у него не было. Тогда он решил «заработать» их другим способом.

В течение нескольких недель он брал украшения своей сожительницы, и сдавал их в ломбард, а полученные деньги откладывал на поездку. Так он накопил 50 тысяч рублей.

- Возлюбленные отправились на отдых в горы. Через несколько дней их отпуска, злоумышленник заметил, что девушка переписывается с другим. За это он избил потерпевшую и украл у нее тысячу рублей и поехал домой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU