Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
В дежурную часть отделения полиции обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что после расставания со своим сожителем обнаружила, что из ее квартиры пропали драгоценности: серьги, кулон, кольца.
Правоохранители задержали 26-летнего мужчину. Он признался, что предложил девушке съездить в Домбай, но на поездку денег у него не было. Тогда он решил «заработать» их другим способом.
В течение нескольких недель он брал украшения своей сожительницы, и сдавал их в ломбард, а полученные деньги откладывал на поездку. Так он накопил 50 тысяч рублей.
- Возлюбленные отправились на отдых в горы. Через несколько дней их отпуска, злоумышленник заметил, что девушка переписывается с другим. За это он избил потерпевшую и украл у нее тысячу рублей и поехал домой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU