СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-05T15:09:19+03:00

В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За это он может провести за решеткой пять лет

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В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что мужчина незаконно вылавливает рыбу на территории принадлежащего ему хозяйства. На место происшествия прибыли правоохранители. Они задержали на берегу водоема молодого человека, при нем обнаружили рыболовные сети, а также несколько мешков с уловом. 180 килограммов белого толстолобика вернули владельцу.

Сейчас завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU