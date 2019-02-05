2019-02-05T15:09:19+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы

За это он может провести за решеткой пять лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбыВ Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что мужчина незаконно вылавливает рыбу на территории принадлежащего ему хозяйства. На место происшествия прибыли правоохранители. Они задержали на берегу водоема молодого человека, при нем обнаружили рыболовные сети, а также несколько мешков с уловом. 180 килограммов белого толстолобика вернули владельцу.

Сейчас завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 37-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения, по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio
Эксперты ожидают рост цен на недвижимость на 15-20% после 1 июля 2019 года
Гандбольный тренер Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем
На Кубани увеличилось производство устриц и мидий
Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов
В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров
Чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи
Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием
В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом
На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ
Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудницу с ножом
В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки