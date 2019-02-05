СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-05T15:20:29+03:00

Чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участие в нем примут более 100 спортсменов

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В Сочи 6 февраля пройдет чемпионат мира по бильярду. Участие в турнире примут более 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского Федерального округа, Краснодарского края.

- Соревнования пройдут на двух площадках. Первый тур среди мужчин начнется в 10:00 в клубе «Арена», церемония открытия запланирована на 12:00, - сообщили в администрации Сочи.

В 13:00 на территории «Абриколе» начнутся соревнования среди женщин.

Напомним, сегодня, 5 февраля, в Сочи начался Турнир пяти наций среди юниоров. Российские спортсмены вечером они выступят против сверстников из Швеции. 6 февраля российская сборная встретится с чехами, 8 февраля - с финнами, 9 февраля - с юниорами из США.

Соревнования пройдут в ледовом дворце «Айсберг» с 5 по 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU