В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров
В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения связи, который похищал деньги пенсионеров.
- Прокуратурой было установлено, что мужчина течение нескольких месяцев подделывал подписи пожилых людей на платежных документах. Так ему удалось похитить у граждан 30 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры краснодарского края.
Материал проверки направили в следственный орган, по результатам рассмотрения которого возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
Напомним, сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU