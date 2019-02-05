В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-05T15:37:39+03:00

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В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения связи, который похищал деньги пенсионеров.

- Прокуратурой было установлено, что мужчина течение нескольких месяцев подделывал подписи пожилых людей на платежных документах. Так ему удалось похитить у граждан 30 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры краснодарского края.

Материал проверки направили в следственный орган, по результатам рассмотрения которого возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

Напомним, сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU