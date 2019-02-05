Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов
Вице-губернатор Игорь Галась прокомментировал, что работа с государственным долгом не ограничивается лишь поиском возможностей его сокращения. Также важно рациональное обслуживание.
Перевыполнение плана по мобилизации доходов в бюджет Кубани в прошлом году помогло в 2019 досрочно погасить 15,6 миллиардов банковских кредитов. Также именно благодаря этому краевая казна сэкономит 500 миллионов на выплате процентов.
- Сохраненные средства будут направлены на приоритетные социальные мероприятия, - сказал Игорь Галась.
- Ранее заместитель главы региона озвучил прогноз, согласно которому госдолг региона к 2020 году сократится на 10 миллиардов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU