Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-02-05T15:55:51+03:00

Об этом сообщил заместитель главы региона

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Вице-губернатор Игорь Галась прокомментировал, что работа с государственным долгом не ограничивается лишь поиском возможностей его сокращения. Также важно рациональное обслуживание.

Перевыполнение плана по мобилизации доходов в бюджет Кубани в прошлом году помогло в 2019 досрочно погасить 15,6 миллиардов банковских кредитов. Также именно благодаря этому краевая казна сэкономит 500 миллионов на выплате процентов.

- Сохраненные средства будут направлены на приоритетные социальные мероприятия, - сказал Игорь Галась.

- Ранее заместитель главы региона озвучил прогноз, согласно которому госдолг региона к 2020 году сократится на 10 миллиардов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU