На Кубани увеличилось производство устриц и мидий

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-05T16:12:00+03:00

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В регионе в два раза выросло производство устриц и мидий. По итогам прошлого года предприятия Кубани, занимающиеся марикультурой, вышли на объем производства свыше 160 тонн. В 2017 годусобирли 74 тонны.

Этой деятельностью занимаются семь организаций, которые находятся в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также несколько предприятий малого бизнеса.

- В развитии марикультуры мы видим хорошие перспективы, у нас есть все шансы стать лидером этой отрасли на Юге России. Значительная емкость рынка сейчас позволяет без проблем реализовывать выращенную продукцию. Ежегодно растет турпоток на наши курорты, и у отдыхающих большой спрос на этот продукт, - сказал замглавы региона.

- В бассейне Черного моря на территории края сформировано 36 рыбоводных участков общей площадью 5,7 тысяч гектар, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU