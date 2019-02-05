Гандбольный тренер Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-05T16:22:37+03:00

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Главный тренер «Кубани» и женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем и пропустит ближайший матч своей команды.

- Еще перед домашней игрой с «Безансоном» Евгений Васильевич почувствовал себя нехорошо. Проведенное обследование выявило у наставника проблемы с сердцем. Однако Евгений Васильевич, несмотря на требования врачей, не пропустил домашнюю игру и руководил командой на площадке, - сообщают в пресс-службе клуба.

С 5 февраля Трефилов находится в Краснодарской краевой клинической больнице №1. После углубленного обследования тренер останется под наблюдением главного врача Владимира Порханова.

- Гандбольный клуб «Кубань» обращается ко всем болельщикам и любителям гандбола сплотиться в эти дни и пожелать Евгению Васильевичу крепкого здоровья. Слова поддержки помогут наставнику быстрее вернуться к работе, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU