Эксперты ожидают рост цен на недвижимость на 15-20% после 1 июля 2019 года

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-05T16:27:35+03:00

2018 год для компании стал рекордным по объемам строительства и числу покупателей

Теперь внесенные дольщиками средства застройщик получит только после сдачи дома в эксплуатацию

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Переход на проектное финансирование окажет существенное влияние на рынок жилищного строительства как в Краснодарском крае, так и в целом по стране, считает заместитель генерального директора АСК по маркетингу Денис Сериков.

Об особенностях нового механизма работы он рассказал на федеральном саммите по недвижимости PRO Development в Краснодаре.

С 1 июля 2019 года продажа квартир в новых проектах станет возможна только через счета эскроу. Внесенные дольщиками средства будут накапливаться на счетах условного депонирования, а доступ к ним застройщики получат только после сдачи домов в эксплуатацию. При этом для строительства объектов девелоперам придется привлекать целевые кредиты.

По словам Серикова, новая схемы работы окажет на рынок жилищного строительства существенное влияние. Для дольщиков сделка станет более безопасной, а доверие покупателей, частично потерянное из-за множества проблемных застройщиков, возрастет.

В то же время для девелопера переход на счета эскроу усложнит процедуру управления проектами и приведет к дополнительной финансовой нагрузке в виде обязательного целевого кредита. Как полагает Денис Сериков, это сократит число реализуемых крупных и комплексных проектов и будет способствовать возвращению «точечной» застройки.

Также прогнозируется резкое уменьшение числа действующих застройщиков и снижение доступности строящегося жилья для покупателей из небольших населенных пунктов.

Как ожидают эксперты рынка, после перехода на проектное финансирование цены на недвижимость вырастут не менее чем на 15-20%. Связано это будет не только с прямым ростом условно постоянных расходов проекта, но и с тем, что в новых условиях застройщику более выгодно будет продавать жилье на финальных стадиях готовности.

- Компания АСК начала готовиться к работе в новых условиях заранее. Еще в прошлом году мы создали группу банковского сопровождения, цель которой была наладить более тесное сотрудничество с банками и максимально эффективно перейти к новым условиям работы. В 2018 году заключили со Сбербанком первое соглашение о проектном финансировании строительства ЖК «Ясный». Кредитные средства от Сбербанка мы привлекли и для достройки жилого комплекса «Мечта», при этом заем по этому проекту нами был погашен досрочно, - рассказал Денис Сериков.

Заместитель генерального директора АСК добавил, что начать продажи квартир с использованием счетов эскроу в двух своих перспективных проектах компания собирается уже в первом полугодии 2019 года.

Застройщик также продолжает реализацию жилья по договорам долевого участия в проектах, стартовавших до вступления в силу новых требований.

- У нас сформирован большой портфель проектов, которые стартовали до вступления в силу основных поправок в закон 214-ФЗ, - сказал Денис Сериков. - На данный момент он составляет 429 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Квартиры в этих объектах продаются по более простой схеме - классические договоры долевого участия с отчислениями в компенсационный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU