На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-05T16:35:08+03:00

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- Под Новороссийском доступ к севшему на мель сухогрузу Rio останется открытым. Введение дополнительных зон с режимными ограничениями в отношении судна Rio и членов его экипажа не предусмотрено законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, судно шло из Болгарии в Новороссийск, чтобы загрузить чугун. По пути корабль попал в шторм, а 12 декабря его прибило к берегу в районе Кабардинки. На борту корабля находились 21 человек - граждане Румынии и Сирии, сейчас - девять: капитан, его помощники и несколько матросов. Когда начнут снимать судно с мели, пока неизвестно.

Большинство моряков уже уехали из России. На судне осталось 9 человек, которые при необходимости также могут вернуться домой.

Сейчас проход к севшему на мель сухогрузу не запрещен, любой желающий может подойти поближе и сделать фото. Так как эта зона находится в компетенции пограничных органов, на подступах к кораблю для обеспечения порядка и безопасности дежурят пограничники.

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В ночь на 12 ноября шторм в Черном море выбросил на берег огромный сухогруз «Рио», который шел под флагом Того. На его борту находится 21 человек, никто из них не пострадал. Пока прокуратура проводит проверки, судовладельцы считают убытки и решают, что же делать с кораблем и экипажем, жители Кубани устроили настоящее паломничество к месту крушения. За неделю сухогруз превратился в главную достопримечательность всего побережья[читайте далее].

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Теплоход попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб. У судна оторвало якорь. Затем корабль начал дрейфовать и сел на мель в районе Кабардинки [читайте далее].

ИСТОЧНИК KP.RU