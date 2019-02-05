2019-02-05T17:03:14+03:00
Дом. Семья

В Абхазии браконьеры убили леопарда

Он был застрелен местными охотниками
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба отделения «Российский Кавказ» WWF РоссииФото: пресс-служба отделения «Российский Кавказ» WWF России
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В Абхазии был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу в 2016 году на территории Кавказского заповедника. Животное попало в браконьерскую ловушку, но когда зверь пытался защититься, его застрелили местные охотники.

Это произошло в Гулрыпшском районе Республики Абхазия, в 6 километрах от селения Ажара в урочище Мрампа.

По предварительным данным, леопард попал в ловушку еще 27 января. Когда его нашли, зажатая лапа почти отмерла. Хищник пытался ее отгрызть. Охотники приняли леопарда за мертвого и хотели освободить. Раненный хищник попытался защититься, местные жители застрелили животное.

- Эксперты ИПЭЭ РАН (Институт Проблем Экологии и Эволюции имени А.Н. Северцова Ран) сравнив узоры пятен леопарда с имеющимися паспортами хищников, выпущенных на территории российского Кавказа, подтвердили, что это Килли. Его выпустили в дикую природу 15 июля 2016 года, - сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Переднеазиатский леопард находится под охраной и посягательство на краснокнижное животное является уголовным преступлением.

- Стоит отметить, что это уже второй случай захода реинтродуцированных леопардов в Абхазию. Очевидно, что необходимо проводить разъяснительную работу с местным населением Республики, как это делает наш Фонд на территории российской части Кавказа, - объясняет Валерий Шмунк, директор отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Всего четыре особи переднеазиатского леопарда остались в дикой природе российского Кавказа. Они подготовлены в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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