В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-05T17:15:39+03:00

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В Северском районе следователи проводят проверку по факту исчезновения пожилой 86-летней женщины.

Заявление о пропаже в полицию подала внучка женщины. Она сообщила, что Лидия Тарасова, проживающая в одном из частных домов по улице Краснопартизанской поселка Афипского, летом прошлого года вышла из своего жилища. С тех пор о том, где находится пенсионерка неизвестно.

В день исчезновения Лидия Тарасова была одета в длинную черную юбку, вязанную белую кофту и шлепки.

- На левой кисти женщины отсутствуют пальцы, она страдает заболеванием, вызванным потерей памяти, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Краснодарского края.

Граждан, которые обладают информацией о месте нахождения Лидии Тарасовой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (861)224-90-21 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU