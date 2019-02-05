В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Северском районе следователи проводят проверку по факту исчезновения пожилой 86-летней женщины.
Заявление о пропаже в полицию подала внучка женщины. Она сообщила, что Лидия Тарасова, проживающая в одном из частных домов по улице Краснопартизанской поселка Афипского, летом прошлого года вышла из своего жилища. С тех пор о том, где находится пенсионерка неизвестно.
В день исчезновения Лидия Тарасова была одета в длинную черную юбку, вязанную белую кофту и шлепки.
- На левой кисти женщины отсутствуют пальцы, она страдает заболеванием, вызванным потерей памяти, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Краснодарского края.
Граждан, которые обладают информацией о месте нахождения Лидии Тарасовой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (861)224-90-21 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU