2019-02-05T17:47:09+03:00
Общество

В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф

Решение о размере взыскания комиссия внутригородского округа примет на ближайшем заседании
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре водитель автомобиля марки «Нива» незаконно выбросил строительный мусор на контейнерную площадку, расположенную на углу улиц Брянской и Нефтяной. Об этом местный житель рассказал в специальном разделе #гдемусор официального Интернет-портала администрации города.

- Нарушителя привлекут к административной ответственности. Специалисты Западного округа совместно с сотрудниками полиции установили личность владельца «Нивы» по номерам, его пригласили на заседание комиссии. Если мужчина там не появится, штраф будет наложен без его участия. Решение о размере взыскания комиссия внутригородского округа примет на ближайшем заседании, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

За данное правонарушение предусмотрен штраф, который для физических лиц составляет от 1000 до 3000 тысяч рублей, для должностных лиц - от 2000 до 10000 рублей, для юридических лиц - до 50000 рублей.

Масштабная уборка началась с середины января по поручению главы Краснодара Евгения Первышова. В порядок приводят контейнерные площадки, ликвидируют стихийные свалки. На сегодняшний день уже привели в порядок 690 территорий. С них вывезли более 6,3 тысяч кубических метров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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