Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
- Анна Поддубская из Новороссийска выиграла золотую медаль на Чемпионате мира по тхэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Именно это попадание в тройку позволило ей получить необходимые рейтинговые очки и завоевать лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году, - прокомментировали в региональном министерстве физической культуры и спорта.
В 2017 году кубанская спортсменка становилась вице-чемпионкой Европы по паратхэквондо и до этого она успешно выступала в легкоатлетических паралимпийских дисциплинах.
- В 2020 году в Токио в каждой весовой категории будут бороться всего по двенадцать человек. В эту группу попадут шесть лучших спортсменов из мирового рейтинга, пять победителей континентальных турниров и один представитель от хозяев соревнований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU