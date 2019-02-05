На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-05T18:16:59+03:00

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Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности спортивной школы.

- Было установлено, что в течение прошлого года четырем лицам, которые не работали в учреждении, незаконно платили зарплату, премии и социальные выплаты на сумму. Всего они получили свыше 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, они уволены с занимаемых должностей. Белореченский районный суда вынес приговор заместителю директора спортивной школы и начальнику управления физической культуры и спорта администрации района.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с виновных лиц суммы причиненного ущерба. Деньги возместили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU