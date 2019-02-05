На Кубани поддержат предприятия машиностроения
В Краснодарском крае обсудили новые инструменты господдержки предприятий машиностроения. Один из них подразумевает возмещение затрат, связанных с реализацией собственной продукции, и направление полученных субсидий на развитие производств.
- Аграрии Краснодарского края будут иметь возможность приобретать технику кубанского производства по доступной цене, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Второй проект позволит отраслевым предприятиям получать по займы в сумме от 5 до 75 млн рублей на льготных условиях под 3% годовых на семь лет.
Стоит отметить, что озвученные проекты поддержки помогут сфере машиностроения сделать рывок благодаря участию предприятий в федеральных и региональных программах.
ИСТОЧНИК KP.RU