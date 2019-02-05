На Кубани поддержат предприятия машиностроения

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-05T18:47:25+03:00

В регионе разработали два новых инструмента поддержки

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В Краснодарском крае обсудили новые инструменты господдержки предприятий машиностроения. Один из них подразумевает возмещение затрат, связанных с реализацией собственной продукции, и направление полученных субсидий на развитие производств.

- Аграрии Краснодарского края будут иметь возможность приобретать технику кубанского производства по доступной цене, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Второй проект позволит отраслевым предприятиям получать по займы в сумме от 5 до 75 млн рублей на льготных условиях под 3% годовых на семь лет.

Стоит отметить, что озвученные проекты поддержки помогут сфере машиностроения сделать рывок благодаря участию предприятий в федеральных и региональных программах.

ИСТОЧНИК KP.RU