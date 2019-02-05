2019-02-05T19:35:29+03:00
Общество

В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию

Ряды вооруженных сил пополнили почти 1 тысяча жителей столицы Кубани
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре обсудили ход прошедшего осеннего призыва в ряды вооруженных сил РФ. По словам представителей военного ведомства, город выполнил поставленный план, родители и призывники стали сознательнее подходить к призыву, отношение к службе кардинально меняется.

- Во время осеннего призыва прошло более 140 заседаний призывных комиссий внутригородских округов. Они рассматривали вопросы предоставления отсрочек, о годности к военной службе, освобождения от призыва и многие другие. Всего вынесли более 11 тысяч вердиктов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что из столицы Кубани в войска отправились 994 краснодарца. Минувшей осенью в спортивные роты ЦСКА направили 192 призывника-спортсмена. Для прохождения военной службы в воинские части Новороссийска, Майкопа, Абхазии и некоторых других городов направлено 47 казаков, из них двое — в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio
Эксперты ожидают рост цен на недвижимость на 15-20% после 1 июля 2019 года
Гандбольный тренер Евгений Трефилов попал в больницу из-за проблем с сердцем
На Кубани увеличилось производство устриц и мидий
Краснодарский край досрочно погасил более 15 миллиардов банковских кредитов
В Сочи начальник отделения связи похищал деньги у пенсионеров
Чемпионат России по бильярду пройдет в Сочи
В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы
Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием
В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом
На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ
Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудницу с ножом
В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки