В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию

СЕГОДНЯ 19:35 2019-02-05T19:35:29+03:00

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В Краснодаре обсудили ход прошедшего осеннего призыва в ряды вооруженных сил РФ. По словам представителей военного ведомства, город выполнил поставленный план, родители и призывники стали сознательнее подходить к призыву, отношение к службе кардинально меняется.

- Во время осеннего призыва прошло более 140 заседаний призывных комиссий внутригородских округов. Они рассматривали вопросы предоставления отсрочек, о годности к военной службе, освобождения от призыва и многие другие. Всего вынесли более 11 тысяч вердиктов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что из столицы Кубани в войска отправились 994 краснодарца. Минувшей осенью в спортивные роты ЦСКА направили 192 призывника-спортсмена. Для прохождения военной службы в воинские части Новороссийска, Майкопа, Абхазии и некоторых других городов направлено 47 казаков, из них двое — в Президентский полк.

ИСТОЧНИК KP.RU