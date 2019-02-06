2019-02-06T07:15:33+03:00
Происшествия

В Краснодаре в многоэтажке потушили пожар

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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В краевой столице вечером 5 февраля в многоэтажном жилом доме на улице Ипподромной произошел пожар. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 18:54.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в квартире на 9 этаже на площади 10 квадратных метров.

Эвакуировали 15 человек. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

- В 19:23 пожар локализовали. В 19:35 он был полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 27 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины пожара выясняются.

Напомним, 3 февраля в Туапсе на улице Фрунзе произошел пожар на одноэтажной станции техобслуживания. Никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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