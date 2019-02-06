2019-02-06T08:27:07+03:00
Происшествия

Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отца

Он проведет 8,5 лет в колонии строгого режима
Александра ПОДУШКО
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Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отцаАнапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отцаФото: Иван ПЕТРОВ
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- Экс-депутату городского совета Анапы Александру Журавелю, обвиняемому в убийстве крестного отца и незаконном обороте оружия, суд вынес приговор. Он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в станице Раевской в ночь на 7 мая прошлого года мужчина расстрелял из пистолета своего 57-летнего крестного. Потерпевший скончался на месте от полученных 6 пулевых ранений. Прохожие обнаружили тело жертвы, вызвали скорую и полицию.

По версии следствия, депутат незаконно приобрел самодельное нарезное огнестрельное оружие, изготовленное из газового пистолета модели «ИЖ-79-8», а также прибор для бесшумной стрельбы к нему и патроны.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Дело в суд Новороссийска передали в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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