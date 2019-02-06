2019-02-06T08:14:28+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсов

По данным синоптиков, это погодное явление продержится в кубанской столице еще несколько дней
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсовВ Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодаре задержали несколько авиарейсов, всему виной густой туман. По этой причине в работе аэропорта уже второй день наблюдаются сбои. Некоторые самолеты направляются в запасные аэропорты, например в Сочи. Рейсы задерживают на достаточно большие временные промежутки, вылета в Санкт-Петербург пассажиры ждали 16 часов.

Тоже происходит и сегодня. Так, по данным онлайн-табло на 8:00 задержаны 13 рейсов: в Минск, Москву, Ташкет, Сочи и Санкт-Петербург. Некоторые из них откладываются со вчерашнего вечера.

Самолет, летевший 5 февраля в Краснодар из Еревана, вынужден был совершить посадку в Сочи.

По данным синоптиков, густой туман сохранится до вечера среды. Затем последует похолодание, а осадки станут более интенсивными.

Напомним, в аэропорту Краснодара задержали рейс из Уфы. Всему причиной стал густой туман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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