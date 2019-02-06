В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета
В полицию 5 февраля около 14:30 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в торговом центре на улице Дзержинского.
- Выехали сотрудники полиции и экстренных служб города. Из здания эвакуировали посетителей и персонал. Специалисты обследовали территорию, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску.
К счастью, тревога оказалась ложной, предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено.
Напомним, на Кубани опечатали хлебокомбинат. На предприятии выявили нарушения правил пожарной безопасности.
Причиной для временной приостановки деятельности предприятия послужило то, руководство в установленный срок не выполнило предписания Госпожнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU