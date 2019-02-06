2019-02-06T08:37:01+03:00
Происшествия

В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета

Тревога оказалась ложной
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предметаВ Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предметаФото: Артем КИЛЬКИН
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В полицию 5 февраля около 14:30 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в торговом центре на улице Дзержинского.

- Выехали сотрудники полиции и экстренных служб города. Из здания эвакуировали посетителей и персонал. Специалисты обследовали территорию, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску.

К счастью, тревога оказалась ложной, предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено.

Напомним, на Кубани опечатали хлебокомбинат. На предприятии выявили нарушения правил пожарной безопасности.

Причиной для временной приостановки деятельности предприятия послужило то, руководство в установленный срок не выполнило предписания Госпожнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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