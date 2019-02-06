В Краснодаре прошло юбилейное заседание Общественной Палаты Кубани

СЕГОДНЯ 08:50 2019-02-06T08:50:31+03:00

Его посетили губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко

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Общественная палата региона отметила пятилетие. На юбилейном заседании присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Они вместе с общественниками наметили перспективы совместной работы на ближайшее будущее.

- Активисты не только обращают внимание властей на те или иные проблемы, но и помогают искать пути их решения. Они также вносят весомый вклад в законотворчество, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Ни одно обсуждение социально значимых законопроектов не обходится без участия общественной палаты. Яркий пример – вопросы модернизации пенсионной системы, развитие зеленых зон. У нас одни цели и задачи – совершенствовать краевую законодательную базу, сделать жизнь кубанцев максимально комфортной, – сказал Юрий Бурлачко.

При 30-ти органах исполнительной власти края созданы общественные советы. Они действительно помогают местным жителям решать актуальные вопросы.

Также глава края и председатель ЗСК вручили представителям ОП края почетные грамоты и благодарности за многолетнюю плодотворную и общественно значимую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU