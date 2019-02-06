2019-02-06T08:50:31+03:00
Общество

В Краснодаре прошло юбилейное заседание Общественной Палаты Кубани

Его посетили губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Общественная палата региона отметила пятилетие. На юбилейном заседании присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Они вместе с общественниками наметили перспективы совместной работы на ближайшее будущее.

- Активисты не только обращают внимание властей на те или иные проблемы, но и помогают искать пути их решения. Они также вносят весомый вклад в законотворчество, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Ни одно обсуждение социально значимых законопроектов не обходится без участия общественной палаты. Яркий пример – вопросы модернизации пенсионной системы, развитие зеленых зон. У нас одни цели и задачи – совершенствовать краевую законодательную базу, сделать жизнь кубанцев максимально комфортной, – сказал Юрий Бурлачко.

При 30-ти органах исполнительной власти края созданы общественные советы. Они действительно помогают местным жителям решать актуальные вопросы.

Также глава края и председатель ЗСК вручили представителям ОП края почетные грамоты и благодарности за многолетнюю плодотворную и общественно значимую деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек
По улице Васнецова в Краснодаре построят новый участок магистрального канализационного коллектора
В Анапе в автобусах вводят безналичную оплату за проезд
Жителя Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить
В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионе
На Кубани председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве
В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко
В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета
В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсов
Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отца
В Краснодаре в многоэтажке потушили пожар
В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio