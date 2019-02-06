2019-02-06T09:18:48+03:00
Политика

В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Александра ПОДУШКО
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В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и ЛукашенкоВ Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и ЛукашенкоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоится 13 февраля в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С декабря прошлого года это будет уже четвертая их встреча. Они обсудят деятельность российско-белорусской рабочей группы, а также различные спорные вопросы.

Предыдущие переговоры между двумя президентами состоялись 29 декабря. Они шли около трех с половиной часов. Главы стран обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В конце января в пресс-службе белорусского лидера заявили, что Лукашенко и Путин договорились о новой встрече, но о дате тогда не было известно. Она уточнялась.

Напомним, Председатель Правительства Дмитрий Медведев 18 января с рабочим визитом посетил Краснодар. Он провел в кубанской столице совещание о развитии отечественного производства сельскохозяйственной техники, ее приоритетном использовании, а также в рамках реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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