На Кубани председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-06T09:32:40+03:00

Она обманула 140 человек на 20 миллионов рублей

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В Кавказском районе 59-летняя председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что женщина в течение нескольких лет привлекала деньги граждан из разных регионов России под видом долевого участия в строительстве многоэтажки, расположенной в Кавказском районе. Местная жительница не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Она обманула 140 человек на 20 миллионов рублей. Деньги потратила по собственному усмотрению.

Незаконную деятельность женщины раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

- Злоумышленнице предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU