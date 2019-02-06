2019-02-06T09:54:14+03:00
Здоровье

В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионе

В Сочинской горбольнице №4 такая практика была введена в 2012 году
Александра ПОДУШКО
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В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионеВ 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели краевые специалисты в 2018 году. Сейчас можно лечиться в своей поликлинике, а пообщаться со специалистом из любого краевого или федерального медицинского центра о любой интересующей вас проблеме.

- Телемедицина помогает обсуждать течение болезни, диагноз и тактику лечения медикам нескольких учреждений. Они могут находится в разных клиниках, а иногда даже городах и странах. Это экономит время и врачей и пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального минздрава.

В Сочинской горбольнице №4 такая практика была введена в 2012 году. Тут за 2018 год провели более 100 телемедицинских консультаций. Специалисты медучреждения имеют возможность консультировать своих коллег из поликлиник и больниц Большого Сочи, а также получать консультации в краевых и федеральных медицинских центрах.

Важно, что при таком обмене информации, персональные данные пациентов остаются под защитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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