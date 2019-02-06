Жителя Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-06T10:12:55+03:00

Житель Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить Фото: Александр ГЛУЗ

Ему грозит штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет

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Заместителем Крымского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении 30-летнего местного жителя, который позвонил в администрацию президента и сообщил о бомбе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

- По версии следствия, 7 декабря 2018 года мужчина позвонил в администрацию Президента Российской Федерации и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в Краснодаре готовится теракт, -сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В тот же день личность злоумышленника установили.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU