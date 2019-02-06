В Анапе в автобусах вводят безналичную оплату за проезд

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-06T10:24:44+03:00

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В Анапе на городских автобусах установят систему автоматизированной оплаты проезда.

- Наша цель – сделать анапский транспорт удобным, комфортным и востребованным у жителей и гостей курорта. Пока мы начали внедрять эту систему в тестовом режиме, и уже получаем положительные отклики, – прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.

- Сейчас мобильными терминалами оборудованы шесть автобусов на маршруте № 114. Еще в 30 систему установят до 15 февраля, а к началу курортного сезона она появится в салонах 350 автобусов на всех маршрутах регулярных перевозок. Оплату за проезд можно будет производить с помощью банковской карты, сотового телефона или смарт-часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Если на автобусе имеется эмблема зеленого цвета – ПАО «Сбербанк России», то в нем есть возможностью безналичной оплаты за проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU