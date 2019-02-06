2019-02-06T10:24:44+03:00
Общество

В Анапе в автобусах вводят безналичную оплату за проезд

Сейчас мобильными терминалами оборудованы шесть транспортных средств на маршруте № 114
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
Изменить размер текста:

В Анапе на городских автобусах установят систему автоматизированной оплаты проезда.

- Наша цель – сделать анапский транспорт удобным, комфортным и востребованным у жителей и гостей курорта. Пока мы начали внедрять эту систему в тестовом режиме, и уже получаем положительные отклики, – прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.

- Сейчас мобильными терминалами оборудованы шесть автобусов на маршруте № 114. Еще в 30 систему установят до 15 февраля, а к началу курортного сезона она появится в салонах 350 автобусов на всех маршрутах регулярных перевозок. Оплату за проезд можно будет производить с помощью банковской карты, сотового телефона или смарт-часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Если на автобусе имеется эмблема зеленого цвета – ПАО «Сбербанк России», то в нем есть возможностью безналичной оплаты за проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек
По улице Васнецова в Краснодаре построят новый участок магистрального канализационного коллектора
Жителя Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить
В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионе
На Кубани председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве
В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко
В Краснодаре прошло юбилейное заседание Общественной Палаты Кубани
В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета
В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсов
Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отца
В Краснодаре в многоэтажке потушили пожар
В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio