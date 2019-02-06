2019-02-06T10:42:59+03:00
Общество

По улице Васнецова в Краснодаре построят новый участок магистрального канализационного коллектора

Для проведения работ закроют сквозной проезд на этом участке
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице обновят канализационный коллектор по улице имени Васнецова - от Селезнева до Северной. Для проведения работ на 5 месяцев с 3 марта будет закрыт сквозной проезд по Васнецова.

Этот участок коллектора обслуживает юго-восточную часть города, включая микрорайон Гидростроителей и Пашковский жилой район.

- Обновление проведут открытым способом. Выроют котлован глубиной 4 метра, там смонтируют коллектор диаметром 1,2 метров. При этом система не будет остановлена. После ремонта его «врежут» в существующие сети, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Схема движения. Фото: администрация Краснодара

Схема движения. Фото: администрация Краснодара

Новые пластиковые трубы, которые должны прослужить 50 лет, уложат на участке протяженностью около 300 метров. Также построят 8 канализационных колодцев.

Полностью завершить тампонаж старого коллектора и ввести в работу новый планируется в августе.

Строительство а проведут в 2 этапа: стартуют работы на участке от Селезнева до Глинки, а потом - от Глинки до Северной. Укладка коллектора на каждом отрезке будет проводиться по 2 с половиной месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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