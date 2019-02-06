2019-02-06T11:25:59+03:00
Происшествия

В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек

Авария произошла в ночь на 6 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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Ночью в Новороссийске около 01:00 на перекрестке Ленина произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Audi A7 находился 21-летний водитель (девушка) со стажем управления около двух лет. В районе перекрестка с улицей Черняховского при перестроении иномарка врезалась в попутный Nissan March, а затем также в Mitsubishi Galant, - сообщил старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

После этого легковушку отбросило в стоящий на обочине столб электропередач.

В результате аварии пострадали шесть человек: девушка, которая управляла Audi A7, ее пассажиры: 23-летний и 39-летний мужчины 22-летняя и 24-летняя девушки, а также 35-летний водитель Nissan March.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Все пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами.

По факту ДТП проводятся следственные мероприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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