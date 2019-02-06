2019-02-06T11:40:12+03:00
Происшествия

В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве

Они незаконно присвоили 99 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничествеВ Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничествеФото: Анастасия ОСИПОВА
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На Кубани глава Краснокутского сельского поселения и ее депутат Совета Краснокутского сельского поселения, а также бывший директор МУП «Водоканал» обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2014 года глава поселения помогла своему сыну в субсидировании части затрат на создание культурного пастбища. Хотя эти работы были произведены другим лицом. Чиновница подписала документы, в которых содержалась ложная информация о затратах МУП «Водоканал» в размере более 99 тысяч рублей. С деньгами они распорядились по своему усмотрению.

- Бывший директор МУП «Водоканал» устроил на должность тракториста одно гражданина, хотя он знал, что тот работать не будет. Глава организации лично получил в кассе 26 тысяч рублей в качестве зарплаты несуществующего работника и присвоил деньги себе. Так он нанес ущерб предприятию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело Прокурором направлено в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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