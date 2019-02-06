2019-02-06T11:56:29+03:00
Здоровье

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа

Консультации можно получить до 18 февраля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Елена ВАХРУШЕВАФото: Елена ВАХРУШЕВА
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На Кубани в связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ начала работу «горячая линия» по профилактике инфекций.

Жители Краснодарского края интересуют правила ношения масок, необходимость обращаться за медицинской помощью. Кроме того, вопросы касаются соблюдения температурного режима в помещениях учреждений, жилых квартирах. Родители спрашивают, как уберечь детей в эпидсезон.

- На все эти вопросы отвечают специалисты регионального Роспотребнадзора. Консультации уже начались, - сообщили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Консультации до 18 февраля можно получить у специалистов Управления по телефону 8 (861) 210-58-14, а также 8 (861) 210-58-08 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Стоит сказать, что на сегодня в Краснодарском крае нет эпидемии гриппа. За минувшую неделю к врачам с симптомами ОРВИ впервые обратились чуть больше 4,4 тыс. человек. Из них грипп выявлен только у 217 человек, и все они не привиты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году распространяются два незнакомца - штамма вируса гриппа А (H3N2) «Сингапур» и штамма вируса гриппа B (Колорадо). А еще нас будет донимать старый знакомый «свиной» грипп. Он напугал нас девять лет назад, когда начал косить и детей, и пожилых людей, при этом давать серьезные осложнения.

К счастью, все эти штаммы были включены в вакцину, которую делали минувшей осенью жителям Кубани. Все, кто укололся, могут не переживать за свое здоровье. Те же, кто до поликлиники так и не дошел, сейчас пожинают плоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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