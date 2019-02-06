Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В отношении бывшего главы Березанского сельского поселения возбудили уголовное дело. Он подозревается в присвоении бюджетных средств с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).
По версии следствия, в период с марта 2013 года по декабрь 2015 года, чиновник давал указания своим подчиненным подготавливать распоряжения о выплате ему премий.
- На банковский счет главы сельского поселения на протяжении двух лет перечислялись деньги. Мужчина смог присвоить более 150 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве. Они незаконно присвоили 99 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU