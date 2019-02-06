Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-06T11:52:20+03:00

Он выписал себе премий на 150 тысяч рублей

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В отношении бывшего главы Березанского сельского поселения возбудили уголовное дело. Он подозревается в присвоении бюджетных средств с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта 2013 года по декабрь 2015 года, чиновник давал указания своим подчиненным подготавливать распоряжения о выплате ему премий.

- На банковский счет главы сельского поселения на протяжении двух лет перечислялись деньги. Мужчина смог присвоить более 150 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве. Они незаконно присвоили 99 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU