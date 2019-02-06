2019-02-06T11:52:20+03:00
Происшествия

Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств

Он выписал себе премий на 150 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средствЭкс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средствФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В отношении бывшего главы Березанского сельского поселения возбудили уголовное дело. Он подозревается в присвоении бюджетных средств с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта 2013 года по декабрь 2015 года, чиновник давал указания своим подчиненным подготавливать распоряжения о выплате ему премий.

- На банковский счет главы сельского поселения на протяжении двух лет перечислялись деньги. Мужчина смог присвоить более 150 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве. Они незаконно присвоили 99 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек
По улице Васнецова в Краснодаре построят новый участок магистрального канализационного коллектора
В Анапе в автобусах вводят безналичную оплату за проезд
Жителя Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить
В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионе
На Кубани председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве
В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко
В Краснодаре прошло юбилейное заседание Общественной Палаты Кубани
В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета
В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсов
Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отца
В Краснодаре в многоэтажке потушили пожар
В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio