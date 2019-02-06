2019-02-06T12:07:04+03:00
Происшествия

В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя

Ее стоимость более 10 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзяВ Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владелец магазина детских товаров обратился в отделение полиции. Он сообщил о том, что не обнаружил возле входа ростовую фигуру черепашки-ниндзя. Ее стоимость более 10 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили личность преступника.

По подозрению в краже задержали 30-летнего приезжего из Ростовской области, его доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления и пояснил, что куклу хотел продать. Вещь изъяли и вернули владельцу.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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