В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Владелец магазина детских товаров обратился в отделение полиции. Он сообщил о том, что не обнаружил возле входа ростовую фигуру черепашки-ниндзя. Ее стоимость более 10 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли правоохранители. Они опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили личность преступника.
По подозрению в краже задержали 30-летнего приезжего из Ростовской области, его доставили в отдел полиции. Там он признался в совершении преступления и пояснил, что куклу хотел продать. Вещь изъяли и вернули владельцу.
- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU