2019-02-06T12:23:27+03:00
Общество

В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»

Она состоится в рамках Российского инвестиционного форума
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба РосконгрессаФото: пресс-служба Росконгресса
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- 14 февраля в Сочи представят уникальный арт-проект. На площадке Лаборатории социальных инвестиций откроется выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое», - сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Экспозиция станет одним из ключевых мероприятий в поддержку инклюзивной повестки.

- Выставка позволит открыть новые имена талантливых художников, чьи ментальные особенности являются в нашем случае не медицинским диагнозом, а обстоятельством, определяющим уникальность их творчества, – прокомментировал советник Президента РФ Антон Кобяков.

- На площадке главного медиацентра в Олимпийском парке в Сочи с 14 по 15 февраля пройдет Российский инвестиционный форум, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году. В Краснодаре парк открылся 4 ноября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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