В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
- 14 февраля в Сочи представят уникальный арт-проект. На площадке Лаборатории социальных инвестиций откроется выставка картин художников с особенностями развития «Неотчуждаемое», - сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».
Экспозиция станет одним из ключевых мероприятий в поддержку инклюзивной повестки.
- Выставка позволит открыть новые имена талантливых художников, чьи ментальные особенности являются в нашем случае не медицинским диагнозом, а обстоятельством, определяющим уникальность их творчества, – прокомментировал советник Президента РФ Антон Кобяков.
- На площадке главного медиацентра в Олимпийском парке в Сочи с 14 по 15 февраля пройдет Российский инвестиционный форум, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.
Напомним, Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году. В Краснодаре парк открылся 4 ноября прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU