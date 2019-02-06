СЕГОДНЯ 12:44 2019-02-06T12:44:39+03:00

На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих руководителей банка и семи застройщиков. Они обвиняются в хищении 800 миллионов рублей у дольщиков.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год двое руководителей Крайинвестбанка и семь глав строительных организаций создали преступную группу. Под видом возведения ЖК «Парковый» в Анапе, ЖК «Солнечный» в Геленджике, ЖГК «На волнах мечты» в Туапсе они собрали с 409 дольщиков более 840 миллионов рублей.

- На имущество обвиняемых, с целью возмещения вреда потерпевшим, наложен арест. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 миллиона рублей и до 2 лет ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратурв Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU