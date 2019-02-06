Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-06T13:03:38+03:00

Об этом она написала в Instagram

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Накануне в Сочи появилось граффити в честь рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, всем известного как Децл. Авторами работы стали витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин.

Портрет музыканта расположен на улице Комсомольской. На стене одного из зданий изображен рэпер на черно-красном фоне, руки исполнителя сложены в молитве. Кроме того, авторы сделали отсыл на его заглавную песню с первого альбома, которая сразу же стала фразой-девизом рэпера - «Кто ты?»

В общей сложности художники работали над картиной около восьми часов.

Граффити уже успели оценить сотни поклонников музыканта. Поблагодарила художников за работу и вдова Децла, Юлия Толмацкая (в девичестве Киселева).

- Сочи. Спасибо, - коротко написала модель в своем Instagram.

Юлия Толмацкая и Децл.

Сейчас в Москве проходит церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, о смерти музыканта стало известно 3 февраля. Во время гастролей в Ижевске певцу стало плохо. Кирилл Толмацкий сел в кресло и потерял сознание. Спасти рэпера врачи уже не успели. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU