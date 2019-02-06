Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Накануне в Сочи появилось граффити в честь рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, всем известного как Децл. Авторами работы стали витебские художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин.
Портрет музыканта расположен на улице Комсомольской. На стене одного из зданий изображен рэпер на черно-красном фоне, руки исполнителя сложены в молитве. Кроме того, авторы сделали отсыл на его заглавную песню с первого альбома, которая сразу же стала фразой-девизом рэпера - «Кто ты?»
В общей сложности художники работали над картиной около восьми часов.
Граффити уже успели оценить сотни поклонников музыканта. Поблагодарила художников за работу и вдова Децла, Юлия Толмацкая (в девичестве Киселева).
- Сочи. Спасибо, - коротко написала модель в своем Instagram.
Юлия Толмацкая и Децл.
Сейчас в Москве проходит церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким. Мы ведем прямую онлайн-трансляцию.
Напомним, о смерти музыканта стало известно 3 февраля. Во время гастролей в Ижевске певцу стало плохо. Кирилл Толмацкий сел в кресло и потерял сознание. Спасти рэпера врачи уже не успели. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий): досье KP.RU»